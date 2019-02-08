شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 8 / 2 / 2019 إيسكو يغيب عن الديربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم ريال مدريد تحضيراته لخوض مواجهة ديربى العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد غدا السبت على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى الجولة الـ 23 من الليجا.

سولارى يلمح إلى غياب إيسكو عن ريال مدريد فى الديربى

قال سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي لمباراة ديربي مدريد أمام أتلتيكو في الخامسة والربع مساء غدا السبت بالجولة الـ23 لليجا، "فرانشيسكو إيسكو يُعاني من بعض الآلام في ظهره ، لقد تواجد معنا في التدريبات وبعد ذلك غادر ، سوف نرى ما سيحدث في الساعات القادمة بعد إجراء الفحوصات الطبية".

تابع: "ايسكو لاعب محترف يكون دائماً 100% وهو مستعد في أي وقت أن يساعد الفريق عندما يحتاج إليه، مشيرا إلي أن البرازيلي جونيور فينيسيوس تأثر بعد سماع الأخبار التي وصلت لهُ من البرازيل اليوم بعد الحريق الذي نشب في ناديه السابق فلامنجو وخلف وفاة 10 إصابات وعدد من الإصابات: قائلا من الطبيعي أن يتأثر جونيور بعد الحريق الذي حدث في ناديه السابق ، أنه خبر صادم بالفعل ونتمنى الشفاء العاجل للمُصابين".

وعن مباراة أتلتيكو، أكد: الفريق يجب أن يكون بطل الرواية التي يتحدث عنها الجميع من خلال تألقهم داخل الملعب، والجميع في الفريق يعمل بشكل جيد للمساعدة .. والضغط الكبير في المباراة دائماً ما يكون حافز للاعب كرة القدم المحترف ليقدم كل ما لديه وليس العكس".

أضاف: "جاريث بيل وماركو أسينسيو يتطوران بشكل جيد بعد العودة من الإصابة ، سوف يستعيدون الرتم الذي كانوا عليه سابقاً في المباريات المقبلة ، كما قلنا سابقاً كرة القدم هو العمل ووضع موهبتك في خدمة الفريق".