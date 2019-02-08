شكرا لقرائتكم شباب الأهلى يهزم بيراميدز بالثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث مباراة شباب الأهلى "2001" ونظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ، وذلك في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

ويواصل الأهلى احتلال صدارة ترتيب الدوري، برصيد 60 نقطة، بعد فوزه في 19 مباراة والتعادل في ٣ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٥٦ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ١٠ أهداف، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود ووادي دجلة.