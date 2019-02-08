شكرا لقرائتكم الزمالك يتسلم دعوات مباراة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو نادي الزمالك 500 دعوة من نظرائهم بنادي النجوم، لتوزيعها علي أعضاء النادي من أجل حضور المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت علي ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

من جانبه أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إنه وافق في الساعات الماضية علي اقتسام عدد الدعوات مع نادي الزمالك، بحيث يحصل كل فريق علي 500 دعوة لحضور أعضائه، وذلك بعد أن قررت القيادات الأمنية تقليص عدد الحضور لـ1000 بدلاً من 5000.

وكان الزمالك تلقى خسارة أمام جورماهيا الكينى برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويستعد حالياً لمواجهة النجوم فى الدورى.