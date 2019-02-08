شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يسعى لمواصلة الانتصارات أمام التعاون المتألق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف التعاون على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على الفتح، ويواجه الرائد ضيفه الوحدة، في ختام المرحلة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد "الجوهرة المشعة" بجدة يخوض الاتحاد اختباراً صعباً حينما يستضيف التعاون المنتشي بفوزه على النصر.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية جيدة مع مدربه الكرواتي بيليتش حيث لم يعرف الفريق طعم الخسارة منذ بداية عام 2019 والذي خاض فيه 6 لقاءات انتصر في 5 لقاءات 3 منها في كأس الملك و2 في الدوري وتعادل في مواجهة. وأمام الاتحاد فرصة كبيرة للابتعاد عن المركز قبل الأخير المؤدي لدوري الدرجة الأولى والتقدم نحو المركز 14 بعد تعادل الفيحاء أمام الاتفاق. ويحتل الاتحاد المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء صاحب المركز 14. وفي المقابل يتطلع التعاون لمواصلة انطلاقته عقب فوزه الكبير على النصر 3 - 1 في المرحلة الماضية ليوقف به سلسلة النتائج السلبية ويرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات واستعادة المركز الثالث حينما يحل ضيفاً على الفتح. ولم يعرف الشباب طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام اتحاد جدة والرائد ليبقى في المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة الثالث. وفي المقابل يأمل الفتح في استعادة توازنه عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها من أمام الهلال 4 - 1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 11 برصيد 22 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم ستكون مهمة الرائد صعبة للغاية حينما يستضيف نظيره الوحدة. ويأمل الرائد في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في المراحل الثلاث الماضية عقب خسارته أمام الاتفاق وتعادله أمام الرائد والشباب ليبقى في المركز العاشر برصيد 23 نقطة. وفي المقابل يسعى الوحدة لاستعادة توازنه والبحث عن مركز متقدم في الدوري بعد تعثره في المرحلة الماضية بالخسارة أمام اتحاد جدة ليبقى في المركز السادس برصيد 28 نقطة.