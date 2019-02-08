"ألم في الظهر" قد يبعد إيسكو عن دربي مدريد

اسماء السيد - أعلن الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد الجمعة، أن لاعب خط الوسط إيسكو اضطر للتوقف عن المشاركة في التمارين بسبب "ألم في الظهر" قد يبعده عن قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد السبت.

وقال سولاري في مؤتمر صحافي "لقد توقف عن التدريب بسبب ألم في الظهر"، مشيرا الى أن حالته ستتحدد في وقت لاحق اليوم لتأكيد إمكانية مشاركته من عدمها في مباراة الدربي على ملعب واندا متروبوليتانو غدا.

ويأتي الإعلان عن إصابة إيسكو غداة الجدل الذي أثارته شكواه من عدم منحه الفرص الكافية للعب مع فريقه الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري خلف أتلتيكو الثاني، منذ تسلم المدرب سولاري مهمة الإشراف على الفريق الملكي أواخر تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ورفض سولاري الدخول في هذا الجدل، وقال "كرة القدم تعني العمل ووضع الموهبة في خدمة الفريق، العطاء بنسبة 100 في المئة في كل تدريب. عمل اللاعب المحترف هو أن يكون جاهزا عندما يستدعى للعب".