شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم 500 دعوة لحضور مواجهة النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم مسئولو نادي الزمالك 500 دعوة من نظرائهم بنادي النجوم، لتوزيعها علي أعضاء النادي من أجل حضور المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت علي ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز الذى يتصدر قمته النادى الأبيض برضيد 45 نقطة من 18 مباراة خاضها.
من جانبه أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إنه وافق في الساعات الماضية علي اقتسام عدد الدعوات مع نادي الزمالك، بحيث يحصل كل فريق علي 500 دعوة لحضور أعضائه، وذلك بعد أن قررت القيادات الأمنية تقليص عدد الحضور لـ1000 بدلاً من 5000.
وكان الزمالك تلقى خسارة أمام جورماهيا الكينى برباعية مقابل هدفين فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويستعد حالياً لمواجهة النجوم فى الدورى.
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