شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على سيراميكا 0/3 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 0/3 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، بملعب الذئاب، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 22 للدوري 15 فبراير الجاري.

وأحرز أهداف المقاولون أحمد علي ولويس إدوارد ومحمد محمود مجلي.

وكان المقاولون ابتعد عن تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات أمام كل من الإسماعيلي والمقاصة بهدفين مقابل هدف وأمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف وتعادل في مباراتين أمام النجوم بهدفين لكل فريق ومع إنبي بدون أهداف.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز ب 8 مباريات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 27 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا.