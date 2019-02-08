شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت اصابة حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في مواجهة فريقه للحدود حيث ظهر اللاعب بعد استبداله مع طبيب الفريق لفحصه. وأجرى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، أولى تغييراته أمام حرس الحدود، بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور. يشار إلى أن حسام عاشور عائد من الإصابة في الكاحل غاب على إثرها الفترة الماضية عن مباريات الأهلى الأخيرة، وظهر بديلا فى مباراة سيمبا بدورى أبطال أوروبا، قبل أن تهاجمه الإصابة مجددا اليوم، دون التأكد حتى الأن من كونها مرتبطة بما يعانيه مسبقا، أم أنها إصابة جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد اصابة حسام عاشور في مواجهة الأهلي والحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.