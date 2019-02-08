شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى يتصدر تويتر بعد إحراز أول أهدافه مع النادى الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم اللاعب حمدى فتحى، قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، وذلك بعد نجاحه فى إحراز أول أهدافه مع النادى الأهلى، بعد انتقاله من نادى إنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



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وأحرز حمدى فتحى هدف النادى الأهلى فى نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه أمام نادى حرس الحدود فى بطولة الدورى العام الممتاز لكرة القدم.

وشهدت تغريدات جمهور النادى الأهلى، الثناء على مستوى اللاعب وأداه الحماسى مع الفريق، متوقعين له مستقبلاً مبهراً مع النادى.