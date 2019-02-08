شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يحافظ على تقدمه أمام الحدود بهدف حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة من مباراة الأهلى و حرس الحدود ما زال التقدم بهدف دون رد لصالح القلعة الحمراء فى اللقاء المقام على ملعب السلام، فى الجولة 21 من الدورى الممتاز.

مع بداية الشوط الثانى يجري لاسارتى المدير الفني للأهلى أولى تغييراته بخروج حسام عاشور ونزول كريم نيدفيد بدلاً منه

ينشط الأهلى فى الدقائق الأولى للشوط الثاني ، ويمرر جيرالدو كرة بينية فى الدقيقة 48 تصل إلى رمضان صبحي المتواجد فى الجبهة اليمني داخل منطقة الجزاء يلعبها عرضية ضعيفة تصل ليد حارس الحدود.

فى الدقيقة 50 هجمة للحدود تصل داخل منطقة الجزاء يشتتها الدفاع الأحمر.

الدقيقة 50 عرضية رائعة من على معلول تتخطى دفاع الحدود ولكن الحارس أحمد السعدني يتصدي لها قبل الوصول إلى رمضان صبحي .

الدقيقة 51 ضربة حرة مباشرة لعلى معلول تصل لحمدي فتحي يقابلها برأسه يخرجها الحارس ببراعة من المرمى ويتابعها فتحي مجدداً يخرجها دفاع الحدود ويتم إحتساب لمسة يد على حمدي فتحي.

ينشط اللقاء بين الفريقين ويستحوذ كل فريق على الكرة لدقائق لكن دون خطورة.

وفى الدقيقة 55 عرضية يخرجها محمد الشناوى حارس الأهلى.

56 ضربة حرة مباشرة لعاشور الأدهم يسددها قوية تخرج ضربة مرمى.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجاي

بينما يجلس علي دكة البدلاء :شريف اكرامي، محمود وحيد، حسين الشحات، احمد الشيخ، رامي ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن

ضم تشكيل حرس الحدود كلا:

محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور.

أما البدلاء :

سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.