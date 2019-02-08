شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاسارتى يدفع بـ"نيدفيد" بدلا من عاشور فى بداية الشوط الثانى أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، أول تغييراته أمام حرس الحدود، بالدفع بكريم نيدفيد بدلا من حسام عاشور، فى بداية الشوط الثانى من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز، كان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلى بهدف سجله حمدى فتحى.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات.



































































































































































