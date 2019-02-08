شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: وجهنا الدعوة للمدير التنفيذى للزمالك.. واجتماع الأندية رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الإجتماع الذى جمع مجلس الجبلاية بأندية الدورى الممتاز مساء الأربعاء الماضى ، هو إجتماع رسمي لاتخاذ قرارات و مقترحات خاصة ببطولة الدورى المصري.

تابع المصدر بمجلس الجبلاية لـ " الخليج 365" أنه تم إرسال خطاب لرؤوساء الأندية الـ17 بإستثناء الزمالك الذى أرسلنا خطاب إلى المدير التنفيذى محمد سويلم أو من ينوب عنه للهروب من إيقاف الكاف لرئيس نادي الزمالك.

شهد اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية أزمة بعد اعتراض الأهلى لحضور مرتضى منصور للإجتماع بصفته موقوف من قبل الاتحاد الأفريقي.