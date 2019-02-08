شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشوط الأول.. الأهلى يخطف الحدود برأسية حمدى فتحي +45 "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلى و حرس الحدود بتقدم القلعة الحمراء بهدف دون رد فى اللقاء المقام على ملعب السلام، فى الجولة الـ21 من الدورى الممتاز.

أحرز هدف الأهلى حمدي فتحي فى الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من قبل الفريقين و كاد مصطفى جمال لاعب الحدود أن يحرز هدف أول لفريقه بعد مرور الدقيقة الأولى من تسديدة رائعة تصدي لها محمد الشناوى ببراعة ويخرجها لضربة ركنية.

يهدأ اللقاء نسبيا ويعتمد الأهلى على الكرات الطويلة لكن دفاع الحدود ينجح فى التصدي لها.

يتناقل لاعبى الأهلى الكرة وسط الملعب أكثر من دقيقتين على أمل فتح خطوط دفاع الحدود لكن دون جدوى.

ينشط الأهلى هجومياً بفضل تحركات و مهارات الأنجولى جيرالدو ورمضان صبحي لكن دون أى خطورة وسط تمركز دفاعي للاعبى الحدود.

يستمر اللقاء على نفس الوتيرة استحواذ من الأهلى على وسط الملعب وفشل تام فى الوصول للمرمى.

وفى الدقيقة 18 ضربة تماس داخل منطقة الجزاء تصل إلى إمام عاشور يحرزها هدف فى مرمى محمد الشناوى ، لكن الحكم المساعد يلغي الهدف دون سبب واضح.

يضغط بعدها الحدود ويستحوذ على الكرة فى وسط المعب ويضغط على دفاع الأهلى لكن دون خطورة على المرمي.

وفى الدقيقة 25 عرضية رائعة من أفضل لاعبى الأهلى فى اللقاء ، الأنجولى جيرالدو تصل إلى اجاي الذى يلعبها برأسه بعيدة عن المرمى.

يستمر جيرالدو فى التألق ويمر من لاعب الحدود فى الدقيقة 31 ويلعبها عرضية يخرجها الدفاع الحدودي.

يتوقف اللقاء أكثر من مرة للإعتراض على الحكم و الإصابات.

وفى الدقيقة 37 عرضية رائعة لإمام عاشور مهاجم الحدود يسددها قوية تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

تنشط الجبهة اليسرى للأهلى عن طريق رمضان صبحي و على معلول لكن دون أى خطورة على المرمى أيضا.

ويحتسب الحكم محمد معروف 3 دقائق وقت بدلاً من ضائع .

يستمر اللقاء فى وسط الملعب ويفشل لاعبو الاهلى فى الوصول لمرمى السعدني بفضل التمركز الدفاعي للاعبى الحدود .

وفى الدقيقة 45 +3 يحتسب الحكم ضربة حرة للأهلى يلعبها معلول رائعة تصل إلى حمدى فتحي الذى يسكنها على يمين حارس الحدود بعد رأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجاي

بينما يجلس علي دكة البدلاء :شريف اكرامي، محمود وحيد، حسين الشحات، احمد الشيخ، رامي ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن

ضم تشكيل حرس الحدود كلا:

محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور.

أما البدلاء :

سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

هدف الأهلى



































































































































































