شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يتقدم بالهدف الأول أمام حرس الحدود فى الدقيقة 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأهلى بالهدف الأول أمام حرس الحدود، عن طريق حمدى فتحى برأسية قوية فى الدقيقة 49 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات.



































































































































































