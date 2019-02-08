شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 دقيقة.. تعادل سلبى للأهلى و الحدود و هدف ملغ "غريب" للحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلى و حرس الحدود ما زال التعادل السلبى يحسم اللقاء المقام على ملعب السلام، فى الجولة 21 من الدورى الممتاز

يستمر اللقاء بعد مرور 15 دقيقة على نفس الوتيرة استحواذ من الأهلى على وسط الملعب وفشل تام فى الوصول لمرمي الحدود.

وفى الدقيقة 18 ضربة تماس داخل منطقة الجزاء تصل إلى إمام عاشور يحرزها هدف فى مرمى محمد الشناوى ، لكن الحكم المساعد يلغي الهدف دون سبب واضح.

يضغط بعدها الحدود ويستحوذ على الكرة فى وسط المعب ويضغط على دفاع الأهلى لكن دون خطورة على المرمي.

وفى الدقيقة 25 عرضية رائعة من أفضل لاعبى الأهلى فى اللقاء ، الأنجولى جيرالدو تصل إلى اجاي الذى يلعبها برأسه بعيدة عن المرمى.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجاي

بينما يجلس علي دكة البدلاء :شريف اكرامي، محمود وحيد، حسين الشحات، احمد الشيخ، رامي ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن

ضم تشكيل حرس الحدود كلا:

محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور.

أما البدلاء :

سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.











































































































































