شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكم يلغى هدفا لحرس الحدود أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى محمد معروف حكم مباراة الأهلى وحرس الحدود، هدفا سجله إمام عاشور لاعب الحرس فى مرمى الأهلى فى الدقيقة 19 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.



الاهلى وحرس الحدود



مباراة الاهلى وحرس الحدود

ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة حيث يحتل المركز الثالث بعد خوضه 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز فى 11 مباراة، تعادل فى 3 مباريات وخسر مثلهم.

فيما يمتلك حرس الحدود فى رصيده 24 نقطة ويتواجد فى المركز الـ11 بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 20 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات.



































































































































































