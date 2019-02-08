شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..محمد الشناوى يحافظ على شباك الأهلى أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المباراة حماسية من قبل الفريقين و كاد مصطفى جمال لاعب الحدود فى إحراز هدف بعد مرور الدقيقة الأولى من تسديدة رائعة تصدي لها محمد الشناوى ببراعة ويخرجها لضربة ركنية.

يهدأ اللقاء نسبيا ويعتمد الأهلى على الكرات الطويلة لكن دفاع الحدود ينجح فى التصدي لها.

يتناقل لاعبى الأهلى الكرة وسط الملعب أكثر من دقيقتين على أمل فتح خطوط دفاع الحدود لكن دون جدوى.

ينشط الأهلى هجومياً بفضل تحركات و مهارات الأنجولى جيرالدو ورمضان صبحي لكن دون أى خطورة وسط تمركز دفاعي للاعبى الحدود.

فى الدقيقة 13 أول هجمة خطيرة للأهلى بعد عرضية من على معلول يقابلها جيرالدو بتسديدة ضعيفة يخرجها أحمد السعدنى حار الحدود لركنية.

بدأ الأهلى بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : باسم علي - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حسام عاشور - حمدي فتحي - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جيرالدو.

خط الهجوم : جونيور أجاي

بينما يجلس علي دكة البدلاء :شريف اكرامي، محمود وحيد، حسين الشحات، احمد الشيخ، رامي ربيعة، كريم نيدفيد وصلاح محسن

ضم تشكيل حرس الحدود كلا:

محمد محمود الشبيني - خالد سامي - محمد طارق أبو العز - أحمد الشناوي - أحمد محمود السعدني - مصطفى جمال - عبد الله جمعة - نداني سيريل - محمد عاشور الأدهم -ايدو موسيس - وإمام عاشور.

أما البدلاء :

سامح علي - محمد عبد الفتاح - عبدالعزيز الشاعر - إبراهيما كونيه - أحمد الشيخ - أحمد فتحي حمزة - أحمد هاني حسيني.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر فى جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.



































































































































































