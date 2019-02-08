فيديو.. الشناوى ينقذ مرمى الأهلى من صاروخية مصطفى جمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ محمد الشناوى حارس الأهلى، مرماه من تسديدة صاروخية لمصطفى جمال لاعب حرس الحدود، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ21 ضمن بطولة الدورى الممتاز.
ونجح "الشناوى" فى تحويل التسديدة القوية لمصطفى جمال إلى ركنية لصالح حرس الحدود فى التهديد الأول للحرس على مرمى الأهلى فى الدقيقة 2 من عمر المباراة.
ويملك الأهلى فى رصيده 36 نقطة خلف بيراميدز الوصيف والزمالك صاحب الصداراة بعد خوض الفريق الأحمر 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.
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