موعد مباراة ليفربول وبورنموث.. والقناة الناقلة.. وبشرى سارة لكلوب

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بورنموث، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع وست هام، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 62 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، والذي خاض مباراة زائدة عن الريدز، فيما يأتي بورنموث في المركز العاشر بـ33 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ16 هدفا، متفوقا على الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، بفارق هدف.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين للإصابة.

بشرى سارة لكوب

ويعود أرنولد بعد فترة غياب عقب تعافيه من الإصابة، وعانى كلوب من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن، واستعان في اللقاءات الماضية بميلنر وهندرسون.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

كيتا- شاكيري- فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2