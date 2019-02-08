رأس حمدي فتحي تسجل أول أهدافه بقميص الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

سجل حمدي فتحي لاعب الأهلي المنضم في موسم الانتقالات الشتوية الماضي لصفوف الفريق أول أهدافه بالقميص الأحمر خلال مواجهة حرس الحدود ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

أحرز فتحي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 45+4 بعدما استقبل كرة رائعة أرسلها علي معلول مسقطة داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ثابتة، ليضعها لاعب وسط الأحمر في شباك الضيوف برأسية.

وأتى هدف حمدي فتحي في المباراة الثانية له بعدما لعب أمام مصر للمقاصة ثم تعرض لإصابة أبعدته في المباريات الماضية، قبل أن يظهر أمام حرس الحدود.

انضم حمدي فتحي للأهلي قادمًا من انبي في صفقة كلفت خزينة الأهلي مبلغ 30 مليون جنيه.