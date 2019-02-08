لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 حرس الحدود.. حمدي يُسجل هدفه الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ محمد أسامة:

يلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

ومن جانبه أعلن الأوروجواياني لاسارتي تشكيله الذي سيخوض به المباراة والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي، رمضان صبحي، ناصر ماهر، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وبعد استبعاد إسلام محارب، يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمود وحيد، كريم نيدفيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، صلاح محسن

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 2: محمد الشناوي يتصدى لتصويبة قوية من مصطفى جمال، لاعب حرس الحدود وتتحول لركنية.

الدقيقة: 3 تنفيذ الركنية لكن لاعبو الأهلي يحولولها لركنية ثانية.

الدقيقة 4: تنفيذ الركنية ولكن لاعب الحرس يرتكب خطأ بعد استلامه لها.

مرور 8 دقائق من عمر الشوط الأول وسيطرة للأهلي في الدقائق الأربع الماضية.

الدقيقة 10: ركلة ركنية للأهلي نفذها علي معلول من يسار الملعب ولكن يخرجها إيدو موسيس لاعب الحرس من منطقة الجزاء.

الدقيقة 14: جيراردو يصوب من داخل منطقة جزاء الحرس ولكن يتصدى لها حارس المرمى ويخرجها لركنية.

الدقيقة 15: تنفيذ الركنية ولكنه تخرج عن الملعب لتتحول لركلة ثابتة لحارس مرمى الحرس.

الدقيقة 20: إلغاء هدف لحرس الحدود سجله إمام عاشور بداعي ارتكاب لاعب الحرس خطأ ضد مدافع الأهلي قبل وصولها لإمام.

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول وسيطرة من قبل لاعبي النادي الأهلي ولكن بلا خطورة على مرمى حرس الحدود لتظل النتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

الدقيقة 37: تصويبة إمام عاشور تصطدم بشباك الأهلي ولكن من الخارج.

مرور 40 دقيقة من المباراة والتعادل السلبي لازال مستمرًا وسط سيطرة من قبل لاعبي الأهلي في الدقائق الأخيرة ولكن دون خطورة.

الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدلاً من الضائع.

الدقيقة 48: حمدي فتحي يُسجل هدفه وهدف فريقه الأول برأسه بعد عرضية من علي معلول.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 48.. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني بنزول كريم نيدفيد بدلاً من حسام عاشور.

الدقيقة 52: علي معلول يُرسل ركلة ثابتة من يسار الملعب يوجها مرة أخرى حمدي فتحي تجاه مرمى الحرس ولكن يتصدى لها أحمد السعدني.

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني وسيطرة متبادلة من قبل الفريقين ولازالت النتيجة تقدم الأهلي بهدف نظيف سجله في نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 69: لاسارتي يدفع بصلاح محسن بدلاً من أجايي.