سولشار: مواجهة فولهام اختبار لشخصية يونايتد

قال المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، اليوم الجمعة، إن فريقه يجب أن يتعامل مع مباراة بعد غد الأحد على ملعب فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كاختبار للشخصية قبل خوض سلسلة من المباريات الحاسمة محلياً وأوروبياً.

وقال سولشار للصحافيين: “قطعنا خطوة على الطريق بحذر للاقتراب من تحقيق الهدف الذي حددناه وهو دخول المربع الذهبي، إذا نجحنا في ذلك سنعمل على الصمود وتحسين المستوى، قدم الفريق أداءً رائعاً في آخر شهرين وكلمة السر حاليا هي الثبات”.

وأضاف “نسعى للتحسن، مباراة فولهام ستكون ‭‭‭’‬‬‬كاشفة للشخصية‭‭’‬‬ ،‬ ستبين لنا هذه المباراة ‭‭‭’‬‬‬هل نركز على الأمور المهمة؟‭‭‭’‬‬‬ التركيز دائماً في كرة القدم يكون على المباراة التالية، هل يمكن أن ننسى مواجهة باريس سان جيرمان؟”.

ولم يكشف سولشار سراً حين أبدى رغبته في تولي تدريب مانشستر يونايتد بشكل دائم، وقال إنه ناقش هذه المسألة مع نائب رئيس النادي إد وودوارد.

وأوضح المدرب النرويجي: “في كل يوم أشعر بما قدمته من مساعدة للفريق وبما أضفته من بصمة، كنت مشجعاً لمانشستر يونايتد ورافقت الفريق لسنوات طويلة ولدي رؤية واضحة”.