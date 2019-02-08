ليفربول يحقق أرباحاً صافية قياسية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، أنه حقق العام الماضي أرباحاً صافية قياسية بقيمة 106 ملايين جنيه إسترليني (137 مليون دولار)، على الرغم من إنفاقه 190 مليون جنيه لشراء اللاعبين.

أشارت التقارير المالية للنادي إلى تحقيق أرباح قبل حسم الضرائب تبلغ 125 مليون جنيه إسترليني، بزيادة 40 مليوناً عن العام الذي سبق.

واستفاد النادي من زيادة الإيرادات داخل الملعب وخارجه، لاسيما بلوغه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام ريال مدريد الإسباني (1-3) في كييف.

وزاد رقم الأعمال 90 مليون جنيه، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 455 مليوناً في السنة المالية التي تنتهي في 31 مايو (أيار) 2018، في ظل زيادة الإيرادات الإعلامية والعائدات التجارية وعائدات المباريات.

وكان ليستر سيتي صاحب الرقم القياسي السابق مع أرباح صافية قدرت بـ80 مليون جنيه إسترليني 2017، بعد عام من فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصوله إلى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال.

وعلى رغم النتائج المالية القوية، لا يزال ليفربول خلف قطبي مدينة مانشستر لناحية العائدات الإجمالية، إذ أعلن يونايتد في سبتمبر (أيلول)، أن إيراداته خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي بلغت 590 مليون جنيه.

وأظهر البيان المالي أن ليفربول حصل على 137 مليون جنيه من صفقات انتقال اللاعبين، ويعود الجزء الأكبر من هذا المبلغ لصفقة رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو الى برشلونة الإسباني في 2018، والتي ضخت 142 مليون جنيه إسترليني في خزينة ليفربول.

في المقابل أنفق النادي مبالغ طائلة في سوق الانتقالات خلال الفترة المالية نفسها، بتعاقده مع أمثال المصري محمد صلاح، أليكس أوكسلايد – تشامبرلاين، الاسكتلندي أندرو روبرتسون، دومينيك سولانكي والمدافع الهولندي فيرجل فان دايك، أغلى مدافع في العالم (75 مليون جنيه).

وحققت منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي نمواً بـ12%، وشهد مايو (أيار) 2018 أعلى نسبة من المشاهدة على “يوتيوب” لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثالث أعلى نسبة لنادٍ في العالم.