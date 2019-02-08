كل فرق “البريميير ليغ” سترتدي شارة سوداء حداداً على سالا

قررت كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ارتداء شارة سوداء في مباريات الجولة المقبلة حداداً على وفاة اللاعب إيميليانو سالا.

كما سيقف اللاعبون دقيقة حداد في المباراة التي سيخوضها ساوثهامبتون وكادريف سيتي السبت المقبل.

وتم العثور على جثة سالا (28 عاماً) في قاع قناة المانش بين بقايا الطائرة الصغيرة التي كانت تقله مع الطيار ديفيد إيبوستون.

وكان اللاعب الأرجنتيني وقع لكارديف حين اختفت الطائرة التي تقله من نانت إلى المدينة الويلزية من على الرادار في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.