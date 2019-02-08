قررت كل فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ارتداء شارة سوداء في مباريات الجولة المقبلة حداداً على وفاة اللاعب إيميليانو سالا.
كما سيقف اللاعبون دقيقة حداد في المباراة التي سيخوضها ساوثهامبتون وكادريف سيتي السبت المقبل.
وتم العثور على جثة سالا (28 عاماً) في قاع قناة المانش بين بقايا الطائرة الصغيرة التي كانت تقله مع الطيار ديفيد إيبوستون.
وكان اللاعب الأرجنتيني وقع لكارديف حين اختفت الطائرة التي تقله من نانت إلى المدينة الويلزية من على الرادار في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كل فرق “البريميير ليغ” سترتدي شارة سوداء حداداً على سالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.