فينيسيوس يبدي أسفه لحادثة الحريق في ناديه السابق

أبدى لاعب نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، أسفه لسقوط 10 قتلى في حريق شب قرب مركز تدريبات تابع لناديه السابق، فلامنغو، بولاية ريو دي جانيرو.
ونشر فينيسيوس، الذي تأهل بصفوف فلامنغو منذ كان عمره 10 سنوات، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “يا له من خبر حزين! نصلي من أجلهم! فلتتحلوا بالقوة”، واضحاً أيقونة تعبيرية لوجه يبكي.
وكان قد شب حريق فجر اليوم بمنشآت مركز نينيو دو أوروبو، أسفرت بحسب مصادر رسمية، عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح اثنين آخرين بإصابات خطيرة في منطقة لمعسكر اللاعبين الناشئين بفلامنغو ممن هم أقل من 18 عاماً.
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