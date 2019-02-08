حمدي ورمضان يقودان الأهلي أمام الحدود.. والشحات على دكة البدلاء

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق الأحمر أمام حرس الحدود في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي:- حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : باسم علي – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط : حسام عاشور – حمدي فتحي – ناصر ماهر – رمضان صبحي – جيرالدو. خط الهجوم : جونيور أجايي. وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :- شريف إكرامي – محمود وحيد – حسين الشحات – أحمد الشيخ – رامي ربيعة – كريم وليد “نيدفيد” – صلاح محسن.

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