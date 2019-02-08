المصري يفسخ عقده مع “بانسيه” بعد توقيعه لنادي بوركيني

فسخ النادي المصري البورسعيدي تعاقده مع البوركيني أرستيد بانسيه بالتراضي، بعد توقيع اللاعب لفريق يونيون سبورتيف البوركيني، خاصة وأنه يتواجد في قائمة الانتظار للمصري منذ بداية الموسم.

وتواصل نصر عزام المستشار القانوني للنادي البورسعيدي، مع اللاعب، لفسخ التعاقد بالتراضي، وتنازل على كافة مستحقاته المالية لدى المصري، وتوقيعه على مخالصة بهذا الاتفاق.

يذكر أن اللاعب البوركيني، تعرض للإصابة العام الماضي خلال مشاركته مع المصري، في بطولة الكونفدرالية، بقطع في وتر أكيليس، وكشف أن النادي البورسعيدي رفض تحمل تكاليف الجراحة، وهو ما دعاه لرفضه العودة، وبعدها عاد وحصل على ٦ ألاف دولار قيمة الجراحة، بينما لم يحصل على مستحقاته.