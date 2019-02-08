ليفربول يتصدر أندية العالم الأعلى ربحًا في موسم 2018/2017

اعتلى ليفربول قائمة الأندية الأكثر ربحًا خلال موسم 2018/2017 الذي شهد احتلاله للمركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر ليفربول اللائحة بـ 106 ملايين جنيه إسترليني، بحسب ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية BBC في تقريرها الذي نشر اليوم الجمعة.

وقالت BBC أن العائد المالي السنوي لليفربول وصل إلى 125 مليون إسترليني قبل الضرائب، بعدما كان 40 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت “زاد العائد خلال 12 شهرًا حتى مايو من عام 2018، كما ارتفع إجمالي الأرباح من 90 مليون إسترليني إلى 455 مليون”.

وساهم في زيادة أرباح ليفربول وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، ليحصد 72 مليون إسترليني، هذا فضلاً عن بيعه للنجم البرازيلي فيليب كوتينيو لبرشلونة مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، خلال الميركاتو الشتوي 2018، وهو عائد تاريخي غير مسبوق لأي فريق كرة قدم أثناء ميركاتو يناير.