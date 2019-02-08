اندونيسيا تفوز على مصر فى نهائي كأس منطقة التعاون الإسلامي

حقق منتخب اندونيسيا الفوز على مصر بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي فى اللقاء الذي جمع المنتخبين بمركز شباب الجزيرة بنهائي كأس منظمة التعاون الإسلامي
وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور يوسف بن احمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التضامن الإسلامي، بتسليم الفرق الجوائز وكأس البطولة
يأتي ذلك في اطار فعاليات المهرجان الاول لمنظمة التعاون الاسلامي والذي تنظمة مصر خلال الفترة من ٥ الي ٩ فبراير الحالي بمشاركة وزارة الثقافة ووزارة الخارجية ووزارة السياحة والاثار
وفي سياقا متصل نظمت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم ماراثون شارك فيه٧٠٠ مشارك شاب وفتاة من اعضاء دول المنظمة المقمين
يهدف الماراثون الي تعميق التعاون والصداقة بين شباب دول المنظمة وذلك باعتبار ان الرياضة هي احد الادوات الرئيسية للتقارب بين الشعوب.
الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة تنظم عدد من الفاعليات والأنشطة تشمل تنظيم الملتقي الاول لشباب دول المنظمة تحت عنوان دور الشباب في بناء الاعتدال ومكافحة التطرف بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة يمثلون ٢٢ دولة اسلامية.
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