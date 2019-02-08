حمدي فتحي ينقذ الأهلي أمام حرس الحدود بهدف قاتل في الشوط الأول

كتب- صبري حافظ:

أنقذ حمدى فتحي لاعب الأهلي فريقه أمام حرس الحدود قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء المقام حاليًّا بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة في الجولة 21 للدوري.

جاء الهدف في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط بضربة رأس رائعة.

الشوط الأول ..

بدأ اللقاء حذرًا من جانب الفريقين خاصة من الحدود الذى حاول غلق المنطقة الخلفية بقوة مع رقابة

مفاتيح لعب المنافس خاصة جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو ورمضان صبحي وناصر ماهر

اعتمد الحدود على المرتدات التي شكلت خطورة حقيقية على مرمى الأهلي ويسدد مصطفى جمال وينقذ الحارس محمد الشناوي بصعوبة.

ويرد جيرالدو من عرضية ويسدد تمر الكرة بجوار القائم وتوقع الكثيرون أنها ستحتضن الشباك.

يسجل إمام عاشور ويحتسب الحكم "فاول" بدعوى وجود خطأ من عاشور وتستمر الأمور على مسارها في الهجوم والسيطرة الحمراء دون فاعلية على المرمى.

كاد يسجل أمام عاشور ثانية من كرة خلف الدفاع الأحمر ويسدد قوية من زاوية صعبة تمر الكرة بجوار القائم وفي الشبكة من الخارج.

هدف فتحي ..

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع يحتسب الحكم ضربة حرة من خارج المنطقة يلعب على معلول داخل المنطقة على رأس حمدي فتحي يضع على يمين الحارس الشبينى مسجلًا هدف التقدم.