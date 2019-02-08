بقيادة كارتيرون.. الرجاء البيضاوي يودع البطولة العربية من بوابة النجم الساحلي

ودع فريق الرجاء البيضاوي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال " البطولة العربية " برغم فوزه على نظيره النجم الساحلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على ستاد الأوليمبي بتونس، ضمن جولة الإياب من ربع نهائي البطولة.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بفوز النجم الساحلي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ستاد مولاي عبدالله في العاصمة المغربية، ليتأهل النجم الساحلي بنتيجة هدفين لهدف بمجموع اللقاءين، ويكون أول المتأهلين لدور
وانتهي لقاء الإياب بفوز الرجاء البيضاوي بهدف أحرزه محسن ياجور في الدقيقة 30.
وشهد اللقاء طرد عمار الجمل لاعب النجم الساحلي في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة.
وكان لقاء الذهاب انتهي بفوز النجم الساحلي بهدفين سجلهما إيهاب المساكني وفراس بالعربي في الدقائق 57و90.
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