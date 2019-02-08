طبيب الأهلي يعلن موعد انتظام محمد هاني في التدريبات

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في التدريبات الجماعية.
وغاب هاني عن تدريبات الأهلي على مدار اليوم الماضيين لشعوره بثقل في العضلة الخلفية، والتي اضطرته لمغادرة مباراة الفريق الماضية أمام إنبي في الشوط الثاني.
وقال محمود في تصريحات خاصة :"هاني سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدا، وتعافى من الإصابة".
وأضاف "اللاعب جاهز للمواجهة المقبلة أمام سيمبا التنزاني بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
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