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شاهد.. هدف ملغي لحرس الحدود أمام الأهلي يثير للجدل

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شاهد.. هدف ملغي لحرس الحدود أمام الأهلي يثير للجدلالأهلي ضد حرس الحدود
كتب: أحمد البادي

ألغي محمد معروف حكم لقاء الأهلي وحرس الحدود هدف للفريق العسكري، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمن الجولة

الـ21 من الدوري الممتاز.

 

وكان قد تمكن إمام عاشور من تسجيل هدف لفريق

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حرس الحدود في الدقيقة 20، لكن الحكم الخامس أشار بوجود خطأ ضد مهاجم حرس الحدود وعليه تم إلغاء الهدف، ليظل التعادل السلبي سيد الموقف بين الفريقين.

 

 

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