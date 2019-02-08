شاهد.. هدف ملغي لحرس الحدود أمام الأهلي يثير للجدل

الأهلي ضد حرس الحدودكتب: أحمد البادي
ألغي محمد معروف حكم لقاء الأهلي وحرس الحدود هدف للفريق العسكري، في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمن الجولةالـ21 من الدوري الممتاز.
وكان قد تمكن إمام عاشور من تسجيل هدف لفريق
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