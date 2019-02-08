تشكيل الهلال أمام الباطن ..جوميز في الهجوم

بافيتمبي جوميز لاعب الهلال كتب - محمد صبحي أعلن المدير الفني زوران ماميتش عن تشكيل الهلال أمام الباطن في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الهلال أمام الباطن كالآتي: حراسة المرمى: علي الحبسي الدفاع: ياسر الشهراني - ألبرتو بوتيا – ميلوش ديجنيك – حسن كادش الوسط: محمد كنو – عبدالله عطيف أمامهم: كارلوس إدواردو – أندري كاريلو – نواف العابد في الهجوم: بافيتمبي جوميز

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