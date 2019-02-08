الاهلي السعودي يعلن تعاقده مع الاورجوياني فوساتي

بوابة الوفد - سامح سعيد أعلن النادي الأهلي السعودي عن تعاقده مع المدرب الاورجوياني المخضرم خورخي فوساتي ليقود قلعة الكؤوس في الموسم الحالي . وكان النادي الأهلي السعودي قد أقال مدربه الارجنتيني بابلو جويدو قبل عدة ايام عقب تراجع نتائج الفريق في كأس دوري الأمير بابلو جويدو قبل عدة ايام عقب تراجع نتائج الفريق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وابتعاده عنمقدمة المسابقة التي يتصدرها نادي الهلال . يذكر ان خورخي فوساتي هو احد ابرز المدربين الذين قاموا بالتدريب في عدة اندية في منطقة الخليج منها اندية السد القطري و النصر السعودي كما درب منتخب قطر .

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