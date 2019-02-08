مدرب بايرن ميونيخ يثير الشكوك حول مشاركة نوير أمام ليفربول

تحدث نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني عن إمكانية مشاركة مانويل نوير حارس مرمى الفريق أمام ليفربول في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال كوفاتش "إصابة نوير؟ إذا قال اللاعب أنه ليس على مايرام،فيجب عليك كمدرب تقبل ذلك الأمر، من المرجح عدم مشاركته غدًا مع الفريق".
وأضاف "أنها إصابة في اليد، وسوف يلعب فقط عندما يقول هو الأطباء أنه على ما يرام وجاهز،
ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة ليفربول، بعد أسبوعين، على ملعب إنفيلد ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب، بين الفريقين على ملعب "أليانز أرينا" في شهر مارس المقبل.
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