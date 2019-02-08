حمدي النقاز يغيب عن الزمالك في مباراة النجوم لهذا السبب

حمدي النقاز لاعب الزمالك (أرشيفية) كتب - مصطفى جويلي قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إراحة التونسي حمدي النقاز مدافع الفريق من قائمة مباراة النجوم إف سي المقررة إقامتها غدًا السبت وذلك لشعوره بآلام في القدم. إف سي المقررة إقامتها غدًا السبت وذلك لشعوره بآلام في القدم. وطلب الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك إراحة النقاز من لقاء الغد خوفًا من تفاقم الإصابة من أجل المرحلة المقبلة التى سيحتاجه فيها الفريق. ويواجه الزمالك في السادسة مساء غدٍ فريق النجوم بالجولة 21 للدوري الممتاز.

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