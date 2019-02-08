جوارديولا: ريال مدريد أفضل نادي في العالم وليفربول لا يشعرون بالضغط

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن ريال مدريد هو أفضل نادي بالعالم في الوقت الحالي، كما تحدث عن منافسته مع ليفربول حول لقب الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام تشيلسي "ساري يقول أننا الأفضل بأوروبا؟ أفضل فريق في أوروبا هو ريال مدريد، أنا متأكد من أن سولاري الآن يفهم إجابتي بشكل أفضل، آمل أن يكونوا سعداء الآن معي".

وأضاف "في تشيلسي أفهم ماذا يريدون أن

يفعلوا وهم يقومون به. لديهم منظومة جيدة، هجوميًا ودفاعيًا، يعرفون ما يريدون القيام به. إنها المباراة نهائي بالنسبة لنا. يجب أن نلعب بهذه الطريقة".

وواصل المدير الفني لمانشستر سيتي "غدًا ليفربول سيلعب قبلنا. لا أعتقد أنه يشعرون بالضغط. يريدون اللعب جيدًا والفوز بالمباريات. أعتقد أنهم سيكونون هناك حتى النهاية، يجب أن نفوز بمبارياتنا، هذا كل شيء، البريميرليج سيُحسم عندما

نلعب".

وعن وجود ميندي لاعب الفريق في هونج كونج "لم أكن اعلم، لقد قال إنه ذاهب لباريس لكن هونغ كونج بعيده. أحتاج لتحميل الإنستجرام. بالتأكيد لن يكون الأمر على ما يرام إذا كان فعلًا في هونج كونج".

وقام جوارديولا بإرسال تعازيه إلى ضحايا حريق فلامينجو، قائلًا "انا آسف جدًّا جدًّا، تعازيّ لجميع العائلات ضحايا حريق فلامينجو. أنا آسف جدًّا. نرسل دعمنا لهم في هذا الموقف الصعب، ونتمنى أن لا يحدث هذا الأمر مجددًا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي، بعد غدٍ، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.