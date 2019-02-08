رياضة | صور مباراة الأهلي وحرس الحدود بكاميرا الخليج 365 الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور مباراة الأهلي وحرس الحدود بكاميرا الخليج 365 الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز الأهلي 1 x

18:00 0 حرس الحدود كأس زايد للأندية الأبطال النجم الساحلي - تونس 0 x

16:00 1 الرجاء الرياضي - المغرب الدوري الإسباني بلد الوليد - x

22:00 - فياريال الدوري الإيطالي كييفو فيرونا - x

21:30 - روما كأس خادم الحرمين الشريفين الفيحاء 1 x

14:30 1 الاتفاق الباطن 0 x

19:15 0 الهلال

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