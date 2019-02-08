رياضة | عاجل- إصابات لا تنتهي.. نجم الأهلي يغيب لمدة شهر ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- إصابات لا تنتهي.. نجم الأهلي يغيب لمدة شهر ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بمعرفة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور خالد محمود إصابة عمرو جمال بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، وبالتالي سيغيب عن الأهلي لمدة شهر ونصف.

وتعرض مهاجم الأهلي للإصابة في العضلة الأخلال مران فريقه الصباحي أول أمس الأربعاء، وخرج من المران رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

ويعاني الأهلي من أزمة في غياب مهاجمي الفريق المغربي وليد أزارو ومروان محسن عن مباريات الفريق الأحمر بسبب الإصابة أيضاً.