رياضة | حتي لا ننساهم.. أسماء شهداء الزمالك الـ20 في ذكري أحداث "الدفاع الجوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتي لا ننساهم.. أسماء شهداء الزمالك الـ20 في ذكري أحداث "الدفاع الجوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحل اليوم الجمعة الموافق 8 فبراير لعام 2019، الذكري الرابعة لواحدة من أبشع الكوارث في تاريخ كرة القدم المصرية، ألا وهي أحداث استاد "الدفاع الجوي" والتي وقعت في نفس اليوم عام 2015، والتي سقط خلالها 20 شهيدًا من مشجعي الزمالك، عقب الاشتباكات التي شهدها محيط الإستاد، قبل مباراة الزمالك وإنبي في الجولة العشرين من الدوري العام موسم 2014-2015. ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أسماء شهداء أحداث "الدفاع الجوي":- 1- هالة عامر الحبيشي 2- محمد صلاح 3- أحمد مدحت 4- محمد صلاح سليم 5- أمين سيد عباس 6- محمد سعيد 7- يوسف جمال 8- عصام محمد 9- عبد الرحمن عماد السيد 10- عبد الرحمن شاذلي 11- محمود سمير 12- إسلام عماد 13- عبد الرحمن علي 14- محمود نبيل عبد الله 15- شريف مسعود الفقي 16- مصطفي عبد الله 17- إبراهيم محمد عزام 18- أركان سيد عبد الباسط 19- محمد أحمد شوقي 20- وليد محمود عبد العال

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