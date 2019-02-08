رياضة | الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على حرس الحدود بهدف حمدي فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام حرس الحدود متقدما بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية هجوميا من جانب كلا الفريقين، وظهرت أول ملامح الخطورة الحقيقية في الدقيقة الثانية ، حيث سدد مصطفى جمال كرة قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي، أبعدها محمد الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية.

بعد فرصة جمال بدأ الأهلي في ترتيب أوراقه وسيطر على مجريات المباراة، وفي الدقيقة ١٣ مرر رمضان صبحي كرة عرضية على قدم جيرالدو دا كوستا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكن أحمد السعدني حارس الحدود تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة ٢٠ نجح إمام عاشور لاعب حس الحدود في إحراز الهدف الأول، لكن محمد معروف حكم اللقاء رفض احتسابه بناءً على قرار من الحكم الخامس، ليعترض لاعبو فريق الحدود وجهازهم الفني.

ومرر جيرالدو كرة عرضية على رأس حمدي فتحي في الدقيقة ٢٦ لكنه سددها خارج مرمى السعدني حارس فريق الحدود.

وفي الدقيقة ٣٧ وصلت الكرة إلى إمام عاشور مهاجم الضيوف ليسدد كرة قوية مرت بقليل للقائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس الأهلي.

وفي الوقت بدل الضائع ومن ضربة حرة مباشرة مرر علي معلول الكرة على رأس حمدي فتحي ليضعها في الشياك معلنا الهدف الأول للأهلي والوحيد في الشوط الأول.