رياضة | عاجل.. الأهلي يهز شباك حرس الحدود بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يهز شباك حرس الحدود بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي الهدف الأول لفريقه أمام حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم. جاء الهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

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