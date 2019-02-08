رياضة | النجم الساحلي يتخطي الرجاء ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يتخطي الرجاء ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل النجم الساحلي التونسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربي الأبطال ، رغم هزيمته أمام الرجاء الرياضي المغربي صفر / 1 اليوم الجمعة في إياب دور الثمانية.

وكان النجم الساحلي قد تغلب على منافسه المغربي في عقر داره 2 / صفر في مباراة الذهاب في 26 يناير الماضي ، وبذلك تأهل الفريق التونسي للمربع الذهبي فائزا بنتيجة إجمالية 2 / 1 .

وجاء هدف الفوز للرجاء الرياضي في مباراة اليوم في الدقيقة 30 وسجله محسن ياجور لكنه لم يكن كافيا لقب موازين المواجهة.

وأنهى النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين فقط ، حيث طرد عمار الجمل من صفوف الفريق في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.