رياضة | ميسي يحقق رقما قياسيا على حساب رونالدو (طالع التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يحقق رقما قياسيا على حساب رونالدو (طالع التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، حيث يحصل على راتب شهري بقيمة 8.34 مليون يورو قبل احتساب الضرائب بزيادة مرتين عما يتقاضاه منافسه وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وأصدرت صحيفة ليكيب تقريرها السنوي عن الرواتب والذي يصنف أعلى 10 لاعبي كرة قدم أجرًا في أوروبا واستند على الرواتب الشهرية التي يتقاضها اللاعبون قبل احتساب الضرائب.

وكشف التقرير الفرنسي بأن من بين هؤلاء اللاعبين العشرة يوجد 5 لاعبين في الدوري الإسباني واثنان في الدوري الفرنسي ومثلهما في الدوري الإنجليزي ولاعب واحد في الدوري الإيطالي.

وذكرت ليكيب أن لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي يتقاضون أجورا ضخمة مؤكدة أن ما يحصل عليه ميسي الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات على أساس شهري يعد غير عادي حتى بمعايير لاعبي الكرة.

وكان ميسي وقع عقدا جديدا مع البارسا في نوفمبر 2017 مما جعله يتصدر قائمة ليكيب متفوقا حتى على رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد الإسباني السابق الذي حل ثانيا في القائمة براتب شهري قيمته 4.1 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 4.7 مليون يورو قبل احتساب الضرائب.

وحل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث والذي يحصل على 2.9 مليون إسترليني ما يعادل 3.3 مليون يورو شهريا عقب تجديد عقده مع الروخيبلانكوس قبل كأس العالم التي أقيمت في روسيا منتصف العام الماضي.

وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع في القائمة براتب شهري وصل إلى 2.7 مليون إسترليني ما يعادل 3.06 مليون يورو بينما جاء الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة خامسا بعوائد شهرية قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 2.9 مليون يورو.

وفي المركز السادس، جاء الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد براتب شهري قيمته 2.2 مليون إسترليني ثم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة في المركز السابع برصيد 2 مليون جنيه إسترليني وتلاه التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 2 مليون إسترليني.

وفي المركزين التاسع والعاشر، جاء الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي براتب شهري قيمته 1.5 مليون جنيه إسترليني والألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي برصيد 1.4 مليون إسترليني على الترتيب.