رياضة | جهاز حرس الحدود يعترض على إلغاء هدفه أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز حرس الحدود يعترض على إلغاء هدفه أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود على محمد معروف حكم مباراة الفريق أمام الأهلي.
وفي الدقيقة ٢٠ أحرز إمام عاشور لاعب الحرس هدفا في مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، لكن محمد معروف حكم اللقاء لغاه بناءً على قرار من الحكم الخامس.ك، ليعترض الجهاز الفني للحرس ولاعبي الفريق على قرار حكم اللقاء.
ويواجه الأهلي ضيفه حرس الحدود في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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