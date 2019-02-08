رياضة | 50 مليون يورو تُغري نجم برشلونة "المُتفجر" من أجل الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 مليون يورو تُغري نجم برشلونة "المُتفجر" من أجل الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأنه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي أبدت أندية من الدوري الإنجليزي اهتمامها بضم مالكوم على رأسها إيفرتون وتوتنهام لكن النادي الذي أظهر اهتمامًا حقيقيًا كان جوانجزهو إيفرجراند الصيني والذي أظهر رغبته في دفع 50 مليون يورو للتعاقد معه وهو العرض الذي لم يصل إلى برشلونة على الأقل حتى الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن سوق التعاقدات الصيني ممتد حتى الثامن والعشرين من فبراير الجاري وهو وقت أكثر من كافٍ في حالة أراد مالكوم الانتقال إلى الدوري الصيني في ظل قدرة الأندية الصينية على دفع مبالغ طائلة في رواتب اللاعبين إلا أن ذلك لا يبدو جاذبًا لمالكوم في الوقت الحالي، حيث إنه حتى في أسوأ الأوقات في برشلونة أراد الاستمرار مع الفريق.

وأكدت آس أن مالكوم سيفكر بالتأكيد في خطوته بحذر شديد خاصة أن فرصه في برشلونة أصبحت متزايدة في ظل القلق من إصابة ليونيل ميسي وابتعاد عثمان ديمبيلي للإصابة وتراجع مستوى فيليبي كوتينيو والإرهاق الذي نال من لويس سواريز مما سيفتح الباب أمام مالكوم للمشاركة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

وألقت الصحيفة الإسبانية الضوء على قدرة اللاعب على التسجيل في المباريات الصعبة كما حدث أمام ريال مدريد وأمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لتضيف إلى أسهمه في برشلونة على الرغم من أنه يقضى موسمه الأول في الكامب نو فإنه يريد النجاح مع الفريق الكتالوني.