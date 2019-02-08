رياضة | محمد معروف يلغي هدفا لحرس الحدود أمام الأهلي في كرة مثيرة للجدل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد معروف يلغي هدفا لحرس الحدود أمام الأهلي في كرة مثيرة للجدل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت الكرة عرضية من الجانب الأيمن لحرس الحدود ليستلمها إمام عاشور ويضعها في المرمى لكن الحكم الخامس أبلغ الحكم محمد معروف بأن هناك خطأ على مهاجم الحرس ليعود الحكم ويعلن إلغاء الهدف وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني والإداري من الفريق السكندري.
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