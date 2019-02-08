رياضة | محمد معروف يلغي هدفا لحرس الحدود أمام الأهلي في كرة مثيرة للجدل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد معروف يلغي هدفا لحرس الحدود أمام الأهلي في كرة مثيرة للجدل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى الحكم محمد معروف هدفا لحرس الحدود في شباك الأهلي في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري وجاءت الكرة عرضية من الجانب الأيمن لحرس الحدود ليستلمها إمام عاشور ويضعها في المرمى لكن الحكم الخامس أبلغ الحكم محمد معروف بأن هناك خطأ على مهاجم الحرس ليعود الحكم ويعلن إلغاء الهدف وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني والإداري من الفريق السكندري.

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