رياضة | دوري 2004.. المنيا يخطف فوزا غاليا من مغاغة بهدف نظيف ويعتلي قمة المجموعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري 2004.. المنيا يخطف فوزا غاليا من مغاغة بهدف نظيف ويعتلي قمة المجموعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق كرة القدم مواليد 2004 بنادي المنيا في تحقيق فوز صعب على فريق نادي مغاغة بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن مباريات دوري المنطقة هذا الموسم.
واسترد لاعبو المنيا مكانتهم في صدارة المجموعة، وحققوا الفوز في المباراة التي أقيمت على ملعب المنيا الجديدة بهدف أحرزه اللاعب الهداف عبد الرحمن فضل.
بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ 13 نقطة، في المركز الأول بالمجموعة، وياتي نادي مغاغه في المركز الثاني ب 12 نقطة.
ويقود فريق المنيا 2004 الدكتور رمضان عبدالعال مديرا فنيا، ومحمود ماهر مدرب، وحسن سيد مدرب حراس مرمى، ومحمد علي أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب مدير القطاع.
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