رياضة | السنطة يواصل تصدره ومحلة حسن يخطف الفوز من قحافة وقطور يكتسح الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنطة يواصل تصدره ومحلة حسن يخطف الفوز من قحافة وقطور يكتسح الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة الثانية عشر من دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية، والتي أقيمت اليوم عن النتائج التالية:-

اكتسح فريق قطور بقيادة عزيز نبيل المدير الفني نظيره شباب الزيات بثمانية نظيفة، وسجل الأهداف محمد السعودى 4 اهداف، وهدفا لكل من سعد صالح، وعطا عبدالناصر، وأبراهيم أبوسالم، وليد مشعل.

رفع الفوز من رصيد قطور للنقطة 20 في المركز الثالث، وتجمد رصيد الزيات عند النقطة 4 في المركز الأخير.

وواصل السنطة بقيادة خالد أبو الفتوح، تصدره للمجموعة بعد تحقيقه فوزا مثيرا بهدف نظيف عن طريق ضربة جزاء سجلها مصطفي ميمي، أمام شباب سمنود الذي يقوده محمود السولية فنيا، ليتربع السنطة علي قمة المجموعة برصيد 26 نقطة، وتجمد رصيد شباب سمنود عند النقطة 14 في المركز الخامس.

وحقق محلة حسن بقيادة محمد مصطفي فوزا ثمينا علي قحافة الذي يقوده "اينو" فنيا، بهدفين نظيفين أحرزهما الزناتي، وكريم رشاد، وحصلا فريقي شباب المحلة ومحلة مرحوم علي راحة هذه الجولة.

ترتيب المجموعة:

1- السنطة 26 نقطة

2- محلة حسن 22 نقطة

3- شباب قطور 20 نقطة

4- مركز شباب المحلة 19 نقطة

5- شباب سمنود 14 نقطة

6- محلة مرحوم 12 نقطة

7- قحافة 10 نقاط

8-شباب الزيات 4 نقاط